Juventus, Nicolussi Caviglia, Touré e Muratore: tre profili per poter arrivare a Tonali

La linea verde può essere una chiave importante per la Juventus. Ci sono diversi giocatori bianconeri che potrebbero avere un ruolo importante nella prossima finestra di trattative. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, ora in forza al Perugia, Simone Muratore e Idrissa Touré militanti nella formazione Under 23.

Possibilità per arrivare a Tonali - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport questi elementi potrebbero avere la possibilità di mettersi in mostra in un club di A o di alta Serie B, come in occasione del centrocampista in forza ai biancorossi umbri, oppure in cadetteria come nel caso degli ultimi due elementi. Profili che potrebbero avere anche un ruolo importante, insieme ad un conguaglio in denaro, nella trattativa col Brescia per arrivare a Sandro Tonali.