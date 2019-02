© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In estate la Fiorentina proverà a resistere agli attacchi delle big per Federico Chiesa. Fra le pretendenti per il figlio d'arte della Fiorentina c'è anche la Juventus, con Paratici pronto a giocare una carta importante per di strappare il talento alla Fiorentina. Come riportato da Rai Sport infatti, il DS della Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino del giovante attaccante Moise Kean.