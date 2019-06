© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto riportato da TuttoCalcioPuglia, la Juventus è seriamente interessata a Dany Mota Carvalho. I bianconeri hanno superato il Bari per assicurarsi il cartellino dell'attaccante dell'Entella, che però non rimarrà in bianconero. Il lussemburghese, infatti, verrebbe in seguito girato a qualche club di Serie B.