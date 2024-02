Juventus, occhi sull'ennesimo gioiello: piace Ruud Nijstad, il 'nuovo Huijsen'

La Juventus potrebbe avere già trovato un nuovo Dean Huijsen, stando a quanto rivela la redazione di Sky Sport. I bianconeri sono tra i club che seguono con maggior interesse il profilo di Ruud Nijstad, centrale del Twente, classe 2008.

Il giocatore, che ha compiuto sedici anni lo scorso 17 gennaio, è stato invitato a Torino in queste ore per visitare le strutture del club. La Juventus prova a convincerlo: su di lui ci sono varie squadre in Europa. Una possibilità per Nijstad sarebbe quella di restare in Olanda, o firmando da professionista con il Twente, o con una nuova squadra. Ma piace anche ad altri top club, per cui non sarà semplicissimo strapparlo alla folta concorrenza.