Con l'affare De Ligt chiuso, la Juventus passa alla fase 2 del mercato, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport: vendere per avere il tesoretto per i colpi degli ultimi giorni.

PROBLEMA LISTA UEFA Altra ragione per vendere è la lista UEFA dove ad oggi qualcuno rimarrebbe fuori per lasciar spazio ai giocatori formati nel club. Perin è ormai a un passo dal Benfica; Cancelo può andare al Manchester City se gli inglesi riusciranno a piazzare Danilo; Khedira piace da tempo negli Stati Uniti e Matuidi potrebbe far ritorno al Paris Saint-Germain. E poi Higuain e Mandzukic. Solo allora i bianconeri potranno tentare l'assalto a Icardi e Chiesa.