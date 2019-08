Juventus, ore caldissime per Dybala-PSG: l'agente della Joya è a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore calde, caldissime per il futuro di Paulo Dybala. Come riporta oggi Tuttosport, l'agente dell'attaccante della Juventus, Jorge Antun, si trova infatti in queste ore a Torino per fare il punto della situazione con la 'Joya'. L'argentino non è affatto convinto della cessione, ma i contatti con Paratici vanno avanti senza sosta e, dopo la fumata nera col Manchester United, oggi Dybala rappresenta sicuramente la prima scelta del Paris Saint-Germain in caso di addio di Neymar (Real Madrid o Barcellona).