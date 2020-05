Juventus, Paratici conferma: "I rinnovi di Chiellini e Buffon sono in dirittura d'arrivo"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport parlando tra i tanti temi toccati anche dei rinnovi di contratto dei senatori Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, entrambi in scadenza a giugno: "Siamo in dirittura di arrivo per i rinnovi di Buffon e Chiellini", le sue parole che faranno sicuramente piacere ai tifosi bianconeri.