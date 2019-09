Juventus, Paratici: "Mandzukic è stato importante, ha offerta dal Qatar"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita di campionato contro la Fiorentina: "Il Sarri delle ultime ore è molto tranquillo, poi sfido qualsiasi allenatore a non poter stare con la sua squadra, a non poter dire le cose che vuole siano fatte... La situazione è comunque di difficoltà".

A che punto siete con la cessione di Mandzukic? "Non c'erano primi e ultimi anno scorso e non ci sono ora, ma solo occasioni. Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, un grande campione. Adesso c'è una possibilità e, in accordo con lui e il mister, pensavamo che la cosa migliore fosse non prendere parte alla trasferta. Ha un'offerta dal Qatar".

La rosa è più forte dell'anno scorso? "Tutti insieme prendiamo decisioni, non solo io. Intanto usiamo il "noi" e non l'"io". Ogni anno abbiamo lavorato per migliorare noi stessi, e pensiamo di esserci riusciti anche quest'anno, certo".