Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe fare un ultimo tentativo per portare a Torino Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 del Barcellona. Come scrive la rosea Fabio Paratici non sarebbe convinto di fare lo scambio con Emre Can, giocatore ritenuto importante per il centrocampo della Juventus. A tal proposito il ds bianconero potrebbe proporre altri nomi al club catalano, come, ad esempio, Matuidi, Bentancur, Cuadrado o Bernardeschi.