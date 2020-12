Juventus, Paratici: "Rabiot fuori? Regolamento chiaro, abbiamo preferito così"

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha così parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina. Iniziando dalla sentenza su Juve-Napoli: "Siamo sempre stati estranei ed indifferenti alla vicenda. Noi c'eravamo anche il 4 di ottobre...".

Qualche risposta a De Laurentiis?

"Ha detto un'ovvietà che rimane tale".

In che data si potrebbe giocare?

"L'abbiamo saputo prima di venire allo stadio, la Lega ci dirà quando giocare, noi lo faremo in orario e data prestabilita".

Con Rabiot che succede?

"Per sicurezza abbiamo adottato questa linea. Il regolamento è chiaro, e dice la prima gara dopo la sentenza. Essendo uscita alle 17.30-18 la prima gara è questa".

Preferireste una data precisa per il recupero col Napoli?

"Non preferiamo niente, ci atteniamo. Se sarà a febbraio-marzo bene, altrimenti a maggio o quando sarà possibile. Il calendario è già stato stilato".

Dybala rinnoverà?

"Non voglio rispondere scortesemente, ma in ogni pre-gara è così... Siamo sempre in contatto con Dybala, il presidente è stato chiarissimo: più di lui non c'è nessuno".

Cosa vede negli occhi dei suoi?

"Siamo abituati a vincere i campionati, e sappiamo che serviranno 30 vittorie. Se lo facciamo stasera, ce ne resterà una in meno".