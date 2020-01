© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola parla di un possibile inserimento del Tottenham di José Mourinho per Emre Can, dato in partenza dalla Juventus, direzione Borussia Dortmund. Dopo avere perso Eriksen, Mou ha bisogno di un rinforzo a causa dell'infortunio di Moussa Sissoko. L'idea sarebbe quella di un prestito - già presentato alla Juventus - ma in Inghilterra si aspettano un rinforzo nelle prossime ore.