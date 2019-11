© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre ai rinnovi di Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado e Blaise Matuidi, in casa Juventus si lavora anche ai prolungamenti dei giocatori già anziani. A fine stagione si valuterà il futuro del capitano Giorgio Chiellini: recentemente ha dichiarato di voler giocare ancora due anni, probabile che si decida di valutare di anno in anno. Occhio anche a Gianluigi Buffon, non è da escludere che possa giocare ancora un anno.