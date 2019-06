© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus ha messo le mani sul cartellino di Adrien Rabiot, in attesa della decisione finale del ragazzo. La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista, in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain, può siglare un quinquennale con i bianconeri a sette milioni di euro a stagione. In questi ultimi mesi la Vecchia Signora e il calciatore si sono parlati più volte, adesso ci sarebbe un’intesa di massima: nei prossimi giorni il clan del mancino deciderà la destinazione. Per i bianconeri sarebbe un affare più economico, ma la prima scelta per il centrocampo resta Paul Pogba.