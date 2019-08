Juventus, per Rakitic c'è la possibilità del prestito con obbligo di riscatto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Ivan Rakitic, diventato di fatto un esubero di lusso nella rosa del Barcellona, come possibile idea di mercato per la Juventus. E se gli spagnoli non sono poi così convinti della contropartita bianconera Emre Can, un modo per portare a termine l'operazione - scrive Sport - ci sarebbe. Quello di modulare la trattativa sulla formula del prestito oneroso, con poi l'inserimento di un riscatto obbligatorio che la Juventus dovrà esercitare la prossima estate. Un modus operandi tipico del Barcellona, provato anche per convincere il PSG a lasciar partire Neymar.