Juventus, perdita bilancio coperta tramite "riserva sovrapprezzo azioni": ecco come funziona

L'Assemblea degli azionisti della Juventus ha "ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2020, che si è chiuso con una perdita pari a € 89,7 milioni (perdita di € 39,9 milioni nell’esercizio 2018/2019), coperta mediante utilizzo dalla riserva da sovrapprezzo azioni".

Cosa si intende per riserva da sovrapprezzo azioni? Tale riserva viene creata da una società quando viene aumentato il capitale sociale a pagamento, e ha natura di riserva di capitale. Secondo l'articolo 2431 del Codice civile, tale riserva non può essere distribuita ai soci fino a quanto la riserva legale non abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale. Suddetta riserva può essere sempre utilizzata per coprire le perdite.