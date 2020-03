Juventus, permesso per CR7: in Portogallo da mamma Dolores. Ma con il Lione ci sarà

La Juventus ieri è tornata ad allenarsi in vista della sfida di Champions League con il Lione, ma Cristiano Ronaldo non era presente. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il club ha concesso un giorno di riposo in più al suo asso per permettergli di stare vicino alla mamma. CR7 - si legge - dopo la sfida con l'Inter è tornato in Portogallo con il suo aereo privato per stare vicino alla madre, ricoverata una settimana fa in ospedale per un ictus. Mamma Dolores sta molto meglio e Ronaldo adesso è pronto a rientrare a Torino: a questo punto, considerata la chiusura delle scuole e il momento di grande criticità sanitaria che sta vivendo l’Italia, non è escluso che Cristiano faccia ritorno da solo in Italia: i quattro figli (Cristiano Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina) potrebbero restare per un po’ in Portogallo insieme a Georgina, per far ritorno a Torino solo quando la situazione in Italia sarà migliorata e il coronavirus non sarà più un pericolo.