Juventus, Pirlo: "Khedira, De Sciglio e Douglas Costa sono a disposizione. Mercato? Vedremo"

"Khedira, De Sciglio e Douglas Costa sono a disposizione per giocare. Poi il mercato è aperto fino a lunedì e vedremo, ma al momento si stanno allenando come tutti gli altri e sono a disposizione per giocare". Così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato la status in rosa dei tre calciatori dichiaratamente in uscita a due giorni dalla fine del mercato estivo.