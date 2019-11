© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "L'Inter sta facendo bene. Dovremo fare un grandissimo campionato ma ci concentriamo su di noi, se vinciamo siamo primi. L'obiettivo nostro è guardare noi stessi ma l’Inter sta facendo un grandissimo campionato, complimenti a loro. L'inizio di stagione nostro è stato buono dobbiamo continuare così".

Come ti trovi con Sarri e col suo sistema di gioco?

"Come ho già detto, mi trovo molto bene in questo sistema di gioco. Riesco a dare il meglio di me, mi sto divertendo e spero che il momento continui".