© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha voluto scusarsi sui propri social dopo il rosso subito nel match contro il Napoli, un’espulsione arrivata per grande ingenuità: “Passare dall'euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una vittoria fondamentale. Ovviamente chiedo scusa a tutti ed in ogni caso le decisioni dell'arbitro devono essere sempre rispettate, così come i verdetti del campo! #ForzaJuve #NapoliJuve #FinoAllaFine”.