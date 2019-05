Juventus, Portanova: "Felice che la società abbia puntato su di me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manolo Portanova, centrocampista bianconero, ha parlato a JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

E' un giorno che tu hai sognato.

"Sì, diciamo che per me è una giornata indimenticabile oggi, dispiace per la sconfitta, però sono molto contento che la società abbia punto su di me quest'anno".

Hai fatto una stagione strepitosa tra Primavera e Under 23. Questo esordio è la chiusura perfetta per questa che è la tua migliore stagione...

"A livello realizzativo sì. L'anno scorso ho fatto pochi gol, quest'anno è stata la mia consacrazione. Vediamo il prossimo anno se rimanere qui o nell'Under 23".

Sei entrato molto bene in partita oggi, hai toccato tanti palloni, hai dato quella bellissima palla a Moise.

"Mio padre (l'ex Genoa e Bologna Daniele Portanova, ndr) mi ha detto di non mettermi paura, di entrare con personalità e ho ascoltato i suoi consigli".

Di partite in Serie A ne ha fatte un po'...

"Un po' sì".

Quando sei entrato in campo qual è la cosa a cui hai pensato?

"Ho guardato un po' lo stadio e poi ho pensato al campo, al resto non ci ho pensato".