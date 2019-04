© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha in mente di prolungare per un altro anno il contratto di Giorgio Chiellini. Attualmente non c'è una trattativa per il rinnovo, visto la scadenza al 30 giugno 2020, ma i bianconeri ci penseranno la prossima stagione. Poi è sempre più concreta la possibilità che diventi dirigente una volta terminata l'esperienza sul campo. A spiegarlo è Tuttosport.