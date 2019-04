Juventus, priorità rinnovo per Moise Kean: maxi commissioni a Raiola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora per blindare Moise Kean. Il centravanti bianconero ha un contratto in scadenza fra 12 mesi, con due scenari davanti: un rinnovo oppure la cessione in estate. La Juve continua a lavorare per un contratto fino al 30 giugno 2024, con stipendio che passerà dai 500 mila ai 3 milioni, mentre Raiola percepirà una maxi commissione da 3,5 milioni.