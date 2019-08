Juventus, proseguono i contatti per Mandzukic al Manchester United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Romelu Lukaku presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, e con poche ore rimaste a separare dal gong finale del mercato in Premier, il Manchester United ha bisogno di trovare un sostituto. E questo potrebbe essere lo juventino Mario Mandzukic, in uscita dalla rosa bianconera. In mattinata previsti nuovi contatti per portare il croato ad Old Trafford. Rimane comunque da sottolineare la pista che porta a Fernando Llorente: lo spagnolo potrebbe comunque arrivare alla corte di Solskjaer. Lo riferisce Sky Sport.