© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora avvolto nel mistero. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'arrivo di Maurizio Sarri non porterà la scontata conferma di Gonzalo, perché subentreranno discorsi soprattutto economici: alla Continassa hanno incassato 9 milioni dal Milan per il prestito fino allo scorso gennaio, altrettanti ne avranno dal Chelsea (a meno di uno sconto sull’indennizzo da versare ai Blues per liberare Sarri) e altri 18 ballano per la mancata permanenza del Pipita a Londra nell’annata 2019-20 (sarebbero 36 con il cartellino ceduto in toto altrove). Senza contare l’ingaggio in bianconero: 8 milioni netti. Ragionamenti che presuppongono considerazioni approfondite al vertice del club campione d’Italia. In Italia piace alla Roma, ma al giocatore, nonostante l'esperienza non indimenticabile al Chelsea, non dispiacerebbe restare in Inghilterra.