Juventus, recupera Emre Can: Allegri orientato a schierarlo con l'Ajax

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Chi si presenterà domenica mattina in allenamento vorrà dire che sarà disponibile per la partita di martedì” aveva detto Massimiliano Allegri nel post gara di Amsterdam. Così, ieri, l’attesa era rivolta a tutti quelli che in questi giorni ce l’hanno messa tutta per tentare di recuperare per il match di ritorno con l’Ajax di domani sera. E qualche segnale positivo è arrivato: in particolare da Emre Can, pronto a scendere in campo già dal primo minuto, se necessario. Su Chiellini, invece, meglio attendere le prossime ore: gli ultimi test hanno convinto a metà, seppur confermato notevoli progressi. L’alternativa al capitano, dunque, potrebbe essere nuovamente Rugani, non convocato con la Spal per precauzione vista l’emergenza in difesa. Improbabile anche la presenza di Douglas Costa, dopo l’ennesimo risentimento muscolare nel post gara di mercoledì. Mentre Khedira sembrerebbe nettamente in ritardo con la condizione.

Chi non ci sarà sicuramente è Perin: trauma alla spalla destra rimediato in allenamento, nelle prossime ore sarà sottoposto a maggiori accertamenti. Al suo posto, dunque, dovrebbe esserci spazio tra i convocati per Del Favero, promosso dalla Seconda Squadra. La situazione infortunati, che non cambia di molto le cose rispetto a mercoledì scorso, potrebbe spingere Allegri a proporre un piano gara quasi uguale a quello dell’Amsterdam Arena, con la possibilità di liberare maggiormente Cancelo sulla destra grazie a una maggiore copertura difensiva di Emre Can. Le altre soluzioni sembrerebbero convincere meno: per Dybala si prospetta l’ennesima panchina di questa stagione.