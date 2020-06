Juventus, Ronaldo testa i tacchetti del rugby: l'obiettivo è aumentare ancora la velocità

vedi letture

Cristiano Ronaldo cerca ogni giorno di trovare nuove soluzioni per migliorare le proprie prestazioni e in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, competizione che vuole vincere perché non è ancora presente nel suo palmares, sta provando un nuovo tipo di tacchetti, utilizzati solitamente nel rugby. Una nuova versione di scarpini osservati già nel calcio grazie ad Andy Delort, attaccante algerino del Montpellier che guarda caso il 19 febbraio scorso ha stabilito il nuovo record di velocità del campionato francese raggiungendo i 36,8 km/h. Probabilmente non sarà un caso ed è per questo che CR7 ha iniziato a testarli. Se i risultati saranno soddisfacenti, magari già dal match contro i rossoneri, il portoghese sfoggerà questa nuova versione dei propri scarpini. A riportarlo è Tuttosport.