Juventus, Ronaldo: "Volevamo iniziare al meglio questo 2019"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cristiano Ronaldo, match winner della sfida tra Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la vittoria dell'ottava Supercoppa: "È stata una partita difficile, soprattutto per via del calo. Però abbiamo giocato bene, abbiamo creato molte occasioni. Sono molto contento per aver segnato il gol decisivo".

È arrivato il primo titolo della stagione. "Sono molto contento, era quello che volevo. Abbiamo vinto il primo titolo con la Juve, volevamo iniziare al meglio il 2019".

Questo è il primo di quattro obiettivi stagionali. "Dobbiamo proseguire passo dopo passo. L'obiettivo era iniziare bene, ora dobbiamo lavorare tranquillamente per gli altri obiettivi".

Ora testa al Chievo. "Il campionato è il principale obiettivo della Juve, ma il è ancora lungo. Dobbiamo continuare su questa strada".

Una dedica? "Sì, per i tifosi, per la mia famiglia e per i miei amici. Ma anche per tutti quelli che amano la Juventus e Cristiano Ronaldo".