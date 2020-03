Juventus, sarà rivoluzione terzini: solo Cuadrado e Danilo certi della permanenza

E' rebus terzini per il futuro della Juventus. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola. La certezza si chiama Juan Cuadrado fresco di rinnovo fino al 2022. Con lui anche Danilo mentre in uscita resta Mattia De Sciglio. Per il terzino italiano la pista Paris Saint-Germain è sempre calda mentre per Alex Sandro tutto dipenderà dalle offerte in arrivo.