Juventus, Sarri dopo il ko di Udine: "38 gol subiti? Anche 12 rigori contro, è record"

Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 di Udine che rimanda la conquista dello scudetto: "Negli ultimi tempi è così un po’ per tutti, ma anche oggi abbiamo perso ordine: buon primo tempo, volevamo vincerla a tutti i costi e siamo stati disordinati, portando la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa al 93’ perché volevamo vincerla a tutti i costi"

Come farete a ritrovare equilibrio?

"E’ difficile, siamo tutti più stanchi e le squadre per essere più aggressive fanno più fatiche: ora l’ordine è più importante per l’aggressività. La stanchezza mentale è più di quella fisica, nel primo tempo abbiamo fatto bene. Dopo il pareggio abbiamo avuto una reazione scomposta, dovevamo giocare con più serenità".

Se proprio doveva perdere, meglio farlo con l'amico Gotti così si è salvato.

"Ma si sarebbe salvato lo stesso, quindi non sono contento (ride, ndr)".

Il lockdown porta a tutti questi black-out?

"E’ complicato rimanere mentalmente e fisicamente per 90 minuti, le partite sono strane e l’inerzia cambia con una facilità assoluta. Dobbiamo imparare queste lezioni e cercare di essere ordinati".

Preoccupato per la Champions?

"Non sono proiettato così in avanti, ma penso alla Sampdoria: è da settimane che dico che è difficile fare punti. Dobbiamo stare sul pezzo in campionato, poi penseremo alla Champions".

Come mai fuori Pjanic?

"Aveva un problemino all’adduttore, ma niente di grave. Non pensavo che queste ultime partite facessero per lui".

Quanto mancano Bonucci e Chiellini?

"Giorgio ci è mancato per tutta la stagione, non si è posta l’attenzione ma nel lungo periodo si sente l’assenza della sua personalità, sarebbe stato più che utile. La stagione è andata così per gli infortuni, dobbiamo andare oltre".

38 gol subiti, non accadeva da 10 anni alla Juve: come mai?

"Abbiamo avuto anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre. Ma è cresciuto per tutti, è un record di tutti i tempi, anche se a noi percentualmente è salito di più".

Dovete trovare alternative per segnare?

"Abbiamo Higuain fuori, alle squad4e più chiuse avrebbe potuto far male e farci comodo. Dobbiamo far meglio con quelli che abbiamo, non possiamo appellarci agli infortuni: sono stati tantissimi, purtroppo per la Juve capita da un po’ di anni, ma dobbiamo far meglio senza".