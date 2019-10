Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Bologna: “Io in campo mi sono divertito e questo mi dà soddisfazione, una casa che si diverte ha ampie possibilità di vincere e di divertire chi la guarda. Il rientro dalle Nazionali per tutte le grandi squadre italiane ed europee è un momento delicato, mancavano 15-16 giocatori in giro per l’Europa e per il mondo. Entrare e riproiettarsi nel club non è facile per nessuno, ho rivisto Bentancur ieri la prima volta dopo due settimane. È una difficoltà che abbiamo noi ma anche tutte le altre grandi squadre”.