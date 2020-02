Juventus, Sarri: "Noi abituati a vincere largo, ora si lotta punto a punto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match perso contro l’Hellas Verona, è intervenuto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri: “Sapevamo che loro ci avrebbero aggrediti nella fase iniziale della partita, sapevamo che avevamo bisogno di un po’ di tempo e che loro avrebbero avuto delle possibilità. Dopo il gol siamo stati più leggeri e abbiamo subito il gol con leggerezza”.

Subite molto quando siete in vantaggio.

“Non penso sia una casualità totale, è un problema che stiamo cercando di risolvere e fin qui non ci siamo riusciti. Sicuramente è un aspetto da risolvere velocemente perché non possiamo lasciare punti, non è un campionato in cui si può vincere largo, quindi bisogna lottare punto a punto”.

Come sta Douglas Costa?

“Non ho ancora parlato con il dottore. purtroppo dal punto di vista muscolare è fragile, vedremo che cos’ha”.

È preoccupato?

“Noi dobbiamo essere preoccupato per certe reazioni mentali che abbiamo durante la classifica. Non possiamo lasciare punti perché questo campionato si deciderà punto a punto, dobbiamo diventare più cattivi in certe situazioni e questo è un messaggio che deve passare. La squadra da un po’ di tempo dà la sensazione che dopo il gol del vantaggio anziché salire di intensità abbia dei momenti di passività, è un aspetto da tenere in forte considerazione, forse in primaria considerazione”.

Nella sua testa ha fatto una scelta ben precisa di modulo e di uomini?

“La rosa non è costruita per un modulo unico, non abbiamo coppie nello stesso ruolo. In base alle condizioni e alla disponibilità dei singoli bisogna adottare le soluzioni. Questa è una squadra che in passati ha vinto facile, quindi può avere dei cali di tensione durante una partita o da una partita all’altra. Bisogna creare una mentalità diversa e giocare di conseguenza. Se si riguarda come abbiamo preso il primo gol penso che non si possa parlare di tecnica o di tattica, solo di scelte fatte in maniera superficiale”.