Juventus, Sarri pensa a Koulibaly: per il Napoli è incedibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri è da ieri il nuovo tecnico della Juventus, mentre sono già partite le indiscrezioni di mercato legate agli innesti dei bianconeri per l'estate. Radio Marte fa sapere che l'allenatore ex Chelsea vorrebbe Kalidou Koulibaly ma il senegalese è considerato incedibile dal Napoli.

Aurelio De Laurentiis non lo vende ai rivali - Scottato dal trasferimento 'diretto' da Napoli a Torino di Gonzalo Higuain nel 2016, il presidente azzurro difficilmente accetterà di salutare un'altra pedina con destinazione Vecchia Signora. Per il momento - secondo l'emittente radiofonica - non è ancora attiva la clausola da 150 milioni di euro per il cartellino di Koulibaly, ma De Laurentiis chiederà una cifra fuori mercato qualora la Juve dovesse farsi viva: una somma superiore alla clausola, ribadendo di fatto l'incedidibilità del difensore.