© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato della possibilità di schierare il tridente offensivo con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo: "Aggressiva non ha niente a che vedere con offensiva. Aggressiva è la mentalità, per me il modulo più aggressivo del mondo è il 3-4-3. Per fare giocare insieme questi tre giocatori ci vogliono determinati condizioni".