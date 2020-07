Juventus, Sarri sul Dygualdo dal 1': "Non è importante, conta il lavoro della squadra"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, parla alla vigilia della sfida contro la Lazio, non escludendo di poter far giocare il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo sin dal primo minuto: "In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere solidi e avere continuità, il lavoro è rivolto a questo. Non è importante chi gioca davanti ma il lavoro che riesce a fare per la squadra. La Lazio? Ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra. Nella partita singola puoi trovare le difficoltà di una grande squadra, è una squadra contro cui abbiamo sempre fatto fatica".

Segui la conferenza stampa integrale LIVE del tecnico della Juventus Maurizio Sarri!