Juventus-Scamacca, affare alla Chiesa: pagamento in 4 anni per il sì del Sassuolo

vedi letture

Juventus e Sassuolo proseguono a trattare per Scamacca e l'ultima idea dei bianconeri è quella di provare ad acquistare l'attaccante in stile Chiesa, ovvero con un prestito con pagamento progressivo diviso in quattro stagioni che permetta ai bianconeri di non spendere tutto e subito e agli emiliani di aver garantita una vendita effettiva. Nel mezzo della questione, per alzare l'offerta di 15 milioni che non scalda i neroverdi, potrebbe inserirsi anche il prestito di Fagioli, giovane regista lanciato da Pirlo in Coppa Italia che così potrebbe crescere agli ordini di De Zerbi. Nel caso in cui l'affare non dovesse concretizzarsi, Scamacca potrebbe tornare subito in Emilia per coprire il ruolo di vice-Caputo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.