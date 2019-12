© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato non si ferma mai, così Juventus e Paris Saint Germain, dopo un mese di ragionamenti e movimenti sottotraccia, sono arrivati alle ultime tessere del puzzle Leandro Paredes-Emre Can. L’idea di scambiarsi immediatamente i due centrocampisti classe 1994 è sempre più calda stando a Tuttosport oggi in edicola. Un’operazione intorno ai 40 milioni complessivi garantirebbe alla Juventus una ricca plusvalenza (il tedesco è stato ingaggiato a parametro zero nell’estate 2018) e al PSG un beneficio finanziario importante.