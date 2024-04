Juventus, senti Vlahovic: "Voglio diventare un giocatore che la gente ricorderà"

vedi letture

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato a L'Equipe toccando tantissimi temi legati agli obiettivi personali e al momento con la società bianconera: "La mia miglior stagione alla Juventus? La scorsa stagione non mi sentivo bene fisicamente. Ho davvero sofferto. Quest'anno mi sento bene, è l'unica cosa che è cambiata. Per il resto faccio tutto uguale, lavoro duro, mi concentro sul recupero. Ho segnato 16 gol ma avrei potuto fare molto di più. Voglio diventare un giocatore che la gente ricorderà. Giocare per fare una carriera mediocre pur guadagnando soldi non mi interessa".

Cosa ha imparato in Italia?

"Una cultura molto tattica, con squadra compatte e partite chiuse, questo insegna tante cose. Ho la possibilità di lavorare con Allegri, che è uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni e che sa parlare ai giocatori. Mi aiuta molto. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato una realtà diversa da quella che mi aspettavo. Mi aspettavo il massimo, ma ho trovato anche di più. L'organizzazione nelle cose più banali, nella quotidianità... E' tutto incredibile. Quando entri nel centro sportivo senti subito l'energia, la voglia di vincere, il senso di famiglia".

Su cosa lavora in allenamento?

"Tutto, sui punti forti e sui punti deboli. Per me la tecnica di base è la cosa più importante. Oggi vedo troppe scuole calcio che pensano solo al risultato e non è la direzione giusta. La tecnica, il dribbling, i passaggi, il rapporto con la palla sono cose che impari giocando. Se a 9-10 anni fai tattica trascuri la creatività e si perdono giocatori straordinari".

Gli idoli da piccolo?

"Cristiano Ronaldo ovviamente, lo seguivo allo United quando giocava ala sinistra. Amavo i suoi movimenti, il suo istinto killer, per me uno dei migliori della storia. Mi piaceva molto Ibrahimovic e Fernando Torres al Liverpool. E poi Benzema, un giocatore che adoro".

Leggi qui tutte le dichiarazioni di Dusan Vlahovic