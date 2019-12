© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe complicarsi lo scambio di mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain che vedrebbe coinvolti Emre Can e Leandro Paredes. Come riportato dal Corriere di Torino, i due club starebbero incontrando difficoltà legate alla valutazione dei cartellini dei due giocatori. Leonardo, infatti, valuterebbe il suo calciatore 10 milioni di euro in più rispetto al tedesco della Juve, mentre il club bianconero propone uno scambio alla pari. Gli agenti di Emre Can restano comunque in continuo contatto con il PSG.