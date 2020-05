Juventus, si scalda l'asse con Londra per Emerson: trattativa pronta a partire

Si scalda l'asse londinese per la Juventus con Emerson Palmieri sempre al centro dei piani futuri bianconeri. I Blues sono pronti a lasciarlo partire visto che non rientra nei piani di Lampard e pur partendo da una valutazione da 30 milioni, a 25 sarebbero disposti a cederlo. Tanto che lo stesso Chelsea si è già mosso per il sostituto, con Telles e Tagliafico tra i nomi cercati nelle ultime ore. Il ragazzo ha già detto sì alla Juve ormai da tempo, vista anche la volontà di tornare in Italia per giocarsi un posto in vista dell'Europeo che si giocherà nel 2021. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra club per provare a far decollare l'affare. A riportarlo è Tuttosport.