Juventus, super Rabiot con la Francia. Restano a secco CR7 e Morata, in gol Kulusevski

Nel sabato di Nations League sono scesi in campo diversi giocatori della Juventus. In Portogallo-Francia si sono affrontati Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot ma se il primo è rimasto a secco, il centrocampista francese ha fornito l'assist per il gol decisivo di Kante ed è stato autore di una grande prestazione. Bene anche Kulusevski che con la sua Svezia ha firmato il primo dei due gol rifilati alla Croazia mentre Morata è subentrato dalla panchina nella Spagna, ha conquistato un calcio di rigore poi sbagliato da Ramos ma non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori contro la Svizzera.