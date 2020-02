Juventus, Tonali il preferito della linea verde. Paratici prova ad anticipare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba è il grande sogno da realizzare per il presente, ma la Juventus pensa anche al futuro. Il giovane in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici - sottolinea Tuttosport - di anni ne compirà 20 l’8 maggio. Ed è un futuro già iniziato, perché il giovane in questione è Sandro Tonali, già protagonista in Serie A con il Brescia in questa stagione, in cui ha confermato quanto aveva promesso nella scorsa annata in Serie B.

Sulle sue tracce da tempo, Paratici ha intensificato i contatti con il patron del Brescia Massimo Cellino, per provare a battere una concorrenza che in questo momento vede l’Inter in prima fila, ma che potrebbe presto arricchirsi di Real Madrid, Paris Saint-Germain e non solo.

La Juventus non molla la presa, ma il momento decisivo sarà a fine stagione, quando sarà anche noto il destino del Brescia: e con esso il tipo di giocatori che potrebbero rivelarsi carte vincenti come contropartita tecnica da aggiungere a una robusta dose di contanti.