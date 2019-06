Juventus, tornano le strisce nel 20-21: le indiscrezioni corrono sul web

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'account Twitter La Maglia Bianconera ne è sicuro: la Juventus tornerà alla classifica maglia a strisce bianconere a partire dalla stagione 2020-21. Non c'è ancora un disegno attendibile di come sarà la maglia della prossima stagione, ma i bozzetti raccolti riportano tutti le strisce sul petto dei giocatori juventini. Negli ultimi giorni sono arrivate ulteriore conferme su questa scelta che, ufficiosamente, si può dare per definitiva.