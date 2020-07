Juventus, una macchia nella festa Scudetto: ansia Dybala, è a rischio per il Lione

Mentre la Juventus è ancora impegnata nei festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo, in casa bianconera c'è preoccupazione per le condizioni di Paulo Dybala. L'argentino, sostituito ieri contro la Samp per un problema muscolare, secondo Tuttosport è a rischio per la gara di Champions da dentro o fuori contro il Lione. Il guaio riguarda l'adduttore della coscia sinistra, gli esami strumentali di oggi diranno qualcosa in più sulla gravità e sull'eventuale recupero per la Champions. Ma in caso di lesione muscolare, le possibilità che la Joya debba saltare il ritorno contro i transalpini sarebbero alte.