Juventus Women, KO con il Barcellona: finisce 2-0 al Moccagatta

Le Juventus Women perdono 2-0 ma lottano fino alla fine, contro il fortissimo Barcellona, nella gara d’andata del primo turno di Women’s Champions League. Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, davanti a ben 5662 (tutto esaurito), la squadra di Rita Guarino onora con impegno e grinta una grande serata di calcio femminile.

Le bianconere tengono bene nel primo tempo, rischiando poco o nulla pur lasciando alle blaugrana il possesso della palla. Il vantaggio della formazione ospite giunge poco prima dell’intervallo su un rimpallo sfortunato in area, tra Gama e Putellas, a due passi dell’incolpevole Giuliani.

Le ragazze di coach Rita Guarino non escono dal match, anche se il Barcellona prova ad andare vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Non bastano le energie fresche di Aluko e Pedersen, al posto di Staskova e Rosucci: al 72’ Torrejon chiude a rete di testa su un perfetto cross dalla destra di Putellas. Il sinistro di Cernoia, di poco alto, prima su azione e poi su punizione, segna la reazione delle bianconere. Non per basta per accorciare le distanze e riaprire il discorso qualificazione. Che resta appeso a un filo da riprendere tra quindici giorni, in terra spagnola.