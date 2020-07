Juventus-Zapata, la contropartita Perin non convince l'Atalanta: servono 60 milioni

vedi letture

Agnelli e Paratici hanno deciso di puntare su Duvan Zapata per sostituire Higuain al centro dell'attacco della Juventus del futuro. Nei prossimi giorni cercheranno di trovare il modo di convincere i nerazzurri a lasciarlo partire, con la Dea che comunque non lo valuta meno di 60 milioni di euro. L'affare deve ancora prendere forma ma con l'inserimento di specifiche contropartite, potrebbe tranquillamente andare in porto. L'opzione che porta a uno scambio con Perin (ovviamente completata da un'offerta economica), non convince i bergamaschi che vogliono puntare sul colombiano o in alternativa su nomi scelti direttamente. A riportarlo è Sport Mediaset.