Kalinic opaco. Aumentano i dubbi dopo la gara di questa sera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doveva essere una prova del nove. Difficile certo, perché allo Stadium contro la Juventus è difficile per tutti. Ma Nikola Kalinic anche questa sera ha fallito l'occasione che gli ha concesso Paulo Fonseca. Nella sfida vinta 3-1 dai bianconeri di Sarri, il centravanti croato è stato tra i peggiori in campo. Anonimo, assente nella prima frazione. Sprecone a inizio ripresa, quando a due passi dalla linea di porta dopo un intervento non perfetto di Buffon si è divorato un gol clamoroso colpendo il palo.

Un test fallito, che non può lasciare tranquillo l'allenatore portoghese. Subito dopo il match, l'ex Shakhtar ha infatti chiesto alla società un paio di rinforzi: "Ne abbiamo bisogno", ha detto Fonseca. Il primo sarà senza dubbio l'esterno offensivo: sfumato Politano - sempre più vicino al Napoli - Petrachi s'è infatti messo alla ricerca di un altro attaccante per la fascia destra.

Il secondo dovrebbe essere un terzino o forse proprio un centravanti. Anche se, nel pre-partita, proprio lo stesso direttore sportivo giallorosso ha detto che questo tema verrà affrontato solo in estate: "Innanzitutto abbiamo Kalinic in prestito. A fine anno dovremo fare delle valutazioni. Da qui a giugno vedremo come andranno le cose - ha detto Petrachi -. E' evidente che mettere un giovane dentro si avvicina molto alla nostra filosofia, ma ora è prematuro. L'idea di trovare un centravanti giovane, che possa diventare il centravanti del futuro della Roma, sicuramente c'è". Chissà che questa gara non gli abbia fatto cambiare idea...