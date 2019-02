Khedira out, Dybala in. De Sciglio favorito su Cancelo: la probabile Juve

Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Khedira è rimasto a Torino e domani gioca Dybala”. In attesa di saperne di più sulle condizioni fisiche di Sami Khedira (nel comunicato sui convocati si parla di aritmia cardiaca, se ne attende un altro più specifico), Massimiliano Allegri anticipa la formazione che scenderà in campo contro l’Atlético Madrid. Almeno su un elemento fondamentale in casa Juventus: la presenza di Paulo Dybala. Esclusa così la tentazione di un 3-5-2, attacco a tre classico con Mandzukic e Ronaldo. A centrocampo, Rodrigo Bentancur è favorito su Emre Can per completare il reparto con Matuidi e Pjanic. In difesa, a sorpresa, più Mattia De Sciglio che Joao Cancelo, con Bonucci-Chiellini-Alex Sandro davanti a Szczesny.

La probabile formazione della Juve (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic.