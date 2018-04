Klopp: "Difficile difendere contro Salah, giocatore di classe mondiale"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così di Mohamed Salah: "Fantastico, quasi impossibile difendere contro di lui. Noi abbiamo dovuto adattarci alla loro formazione nei primi 15 minuti, ma lui ha un impatto devastante. Il primo gol è da artista, geniale. Il secondo gol è stato davvero un piacere per gli occhi, sembra davvero freddissimo. C'è chi dice che non dovevo toglierlo, però quando abbiamo subito 2 gol abbiamo giocato meno bene, anche se lui fosse stato in campo non sarebbe cambiato nulla. Il migliore al mondo? Questo dovete dirlo voi, è sicuramente di classe mondiale, per essere il migliore ci vuole tempo".