Kolarov all'Inter, tutti i suoi trasferimenti: la Roma spese 5 milioni, il City quasi 20

Aleksandar Kolarov alle porte dei 27 milioni di euro. Da Belgrado a Milano. Da oggi, il laterale serbo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Affare da 1,5 milioni più 500mila euro di bonus alla Roma, che così registra una leggera plusvalenza, perché nel 2017 aveva investito 5 milioni per strapparlo al Manchester City (ma con contratto fino a giugno 2020, poi rinnovato sino al 2021). Nulla, in confronto a quella che registrò la Lazio nel 2010: prelevato tre anni prima dall'OFK per meno di un milione, Kolarov venne ceduto infatti al Manchester City per quasi 24 milioni di euro.

Gennaio 2007: dal Cukaricki all'OFK Belgrado per 400 mila euro.

Luglio 2007: dall'OFK Belgrado alla Lazio per 925 mila euro.

2010: dalla Lazio al Manchester City per 16 milioni di sterline (pari a circa 19 milioni di euro all'epoca).

2017: dal Manchester City alla Roma per 5 milioni di euro.

2020: dalla Roma all'Inter per 1,5 milioni di euro.