Kondogbia: "All'Inter sono cresciuto, ma il 2° anno è stato difficile. Spalletti voleva trattenermi"

Intervista rilasciata ai taccuini de 'La Gazzetta dello Sport' da Geoffrey Kondogbia, centrocampista del Valencia che ha affrontato diversi temi. Ed è tornato sulla sua avventura all'Inter: "Del mio biennio interista mi è rimasto qualche amico, come Brozovic, Handanovic e Ranocchia, e il piacere di aver giocato in un grande club: all'Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Tra i due, il secondo anno è stato quello più difficile: ci sono stati tanti cambi in panchina, un ambiente complicato. Ma l'esperienza mi è servita".

Sulla decisione di lasciare l'Inter dopo due anni, queste le dichiarazioni del centrocampista classe '93: "Spalletti voleva che io restare, però avevo già preso la mia decisione".